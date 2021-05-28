Чим для України закінчиться зустріч Байдена з Путіним? Свою думку щодо цього висловив політолог, правозахисник і громадський діяч Михайло Чаплига у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» .

«Я думаю, що далі буде все дуже погано для нас...» - міркує експерт про майбутню зустріч президентів США та РФ.

Він пояснює, що розмова так чи інакше торкнеться України, але сама Україна в обговорення участі не бере. «Коли щось відбувається без нас – після цього ми залишаємося то без ноги, то без руки. Дай Бог, щоб залишилися хоча б з головою», - іронізує Чаплига.

Політолог також заперечує будь-які надії на захист Байдена: обговорюватимуть інтереси не України, а Росії та Сполучених Штатів.

Принагідно Чаплига коментує і взагалі ситуацію у світі. У своїх міркуваннях він звертається до Китаю, країни, яка може багато продати і багато купити. А в цьому контексті, зазначає політолог, потрібні логістичні коридори, зокрема, «Шовковий шлях». Відкидаючи будь-які упередження щодо нього, експерт пояснює, що це – водні артерії, космос і супутники, повітряні та наземні коридори.

Це все, пояснює він, маса проєктів, а тому «Шовковий шлях» має прокладатися через територію України. «Уявляєте, Україна повинна була стати Ельдорадо. Ви що думаєте, росіяни просто так 15 млрд Януковичу пропонували? Ні... Це копійки були», - підсумовує Чаплига.

Нагадуємо, Чаплига пояснив, чому люди змінюються, коли сягають певних висот .