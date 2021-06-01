Когда страны защищают свои национальные интересы, то зачастую проблема соблюдения или несоблюдения прав человека выносится за скобки национальных интересов. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«А если такая проблема начинает артикулироваться, то это зачастую связано с тем, что эту проблему хотят использовать, чтобы надавить на ту или иную страну и опять же защитить свои национальные интересы, заставив эту страну пойти на уступки. Тому есть примеры, когда США пытались вовлечь Китай в торгово-экономические отношения и использовать усиление Китая против Советского Союза», - рассказал он.

Кущ сказал, что тогда мы вспомним реформы Дэн Сяопина (китайский государственный, политический и партийный деятель, - ред.), Китай раскрыл свою экономику для западных инвестиций и свободные экономические зоны, сотни миллиардов долларов туда вложили западные компании. И Китай действительно выполнил очень серьезную функцию, считает он, по ослаблению Советского Союза.

«Если вспомним события на площади Тяньаньмэнь, когда китайские танки устроили мясорубку из китайских студентов, которые протестовали. Тогда погибли сотни, а может даже тысячи человек - это вызвало озабоченность Запада, но никто не свернул экономические торговые отношения. Китай как был одним из крупнейших торговых партнеров США, так и остался», - подчеркнул он.

Кущ сказал, что Китай не пытается вести страну до уровня корпорации, которая исключительно меряет все с помощью капитализации денежных знаков.

«Государство должно не только преследовать финансовые интересы, оно еще должно защищать определенный набор ценностей морально-этических. Государство должно защищать ценности присущие тому или иному обществу», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что обходной характер российских газопроводов начал складываться уже давно.