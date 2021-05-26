У своєму блозі «Чесний погляд на економіку» експерт і економіст Олексій Кущ повідомив про проблеми з водо-, тепло-, газопостачанням і очищенням відходів у певних українських містах. Інфраструктура держави залишає бажати кращого.

Ведучий зазначає, що передусім держава має проблеми із залізницею. Зокрема, рухомий склад і тяга, каже він, застаріли, а питома вага залізничного полотна – аварійна, як і втомлені мости.

«Про старе житло я навіть не говорю, тому що зараз у держави немає ресурсів на заміну хрущовок і сталінок на нове житло», - коментує Кущ. На його думку, саме з цих точок владі і потрібно починати розв’язувати проблеми в країні. Від інфраструктури, пояснює економіст, залежить якість і стандарти життя населення, банальні вода, повітря і чистота водойм.

Також Кущ звертає увагу на аварійний стан електромережі, що постійно призводить до віялового відключення електроенергії.«Той же енергоміст, який міг би з'єднати нашу систему з європейською, і таких інфраструктурних елементів дуже багато. Ці витрати мали б колосальний мультиплікатор для зростання української економіки, так звані міжсекторальні перетоки, міжсекторальні баланси», - каже експерт.

Він пояснює, що суть міжсекторальних балансів у тому, що всі необхідні для модернізації інфраструктури компоненти – компресори, реактори, насоси та інше - виробляються всередині України, а тому їхня закупівля не потрібна.

«Тобто все можна було б купити в Україні, а відповідно за ефектом мультиплікатора ці інвестиції пішли б в реальний сектор економіки і підтримали нашу промисловість», - констатує Кущ.

Нагадуємо, Кущ розповів, як влада закатала в асфальт понад 100 мільярдів гривень.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Кущ прокоментував падіння ВВП в Україні і заявив про повноцінну рецесію.