У любого иностранного инвестора, который хочет зайти в страну, есть две модели стратегий. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ политологу Тарасу Загороднему в проекте «Знай наших» на YouTube

«Первая модель стратегии инвестора - это построение супермаркета, условно говоря построить супермаркет и продавать в нем свои товары, которые производятся в других странах, но платятся налоги и создаются рабочие места. А вторая модель стратегии инвестора - это производство, то есть построение завода, чтобы производить продукцию и продавать ее на внутреннем рынке», - рассказал он.

Кущ сообщил, что в Украине пока преобладает первая модель стратегии, у нас инвесторы в основном открывают супермаркеты, а второй модели стратегии у нас практически нет, никто к нам не приходит, чтобы построить завод. Как показывает практика, инвестору нужна защита внутреннего рыка, считает он, потому что если он не видит перспектив продаж на внутреннем рынке, куда он заходит, то ни о каком экспорте и речи не может идти.

«Такой инвестор как Skoda не будет заходить в страну, где его продукция не нужна на внутреннем рынке. Поэтому это абсолютно нормальное условие защитить внутренний рынок от тех же подержанных автомобилей «евроблях», которые идут потоком из Европы. Это разумное требование инвестора, чтобы защититься от дешевого импорта», - сказал он.

Кущ резюмировал, что предыдущая власть ничего не сделала, чтобы такой инвестор как Skoda построил у нас свое производство.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Загороднего, что капитализму уже триста лет, и все возможные модели уже готовы, и понятно, как они работают.

Также ранее Загородний заявлял, что каждая страна добивается снижения цен.