Політичний експерт та блогер Тарас Загородній в ефірі "Романенко Бесіди" з Юрієм Романенком заявив, що кожна країна добивається зниження цін, використовуючи свої переваги на ринку.

"Коли нам розповідають, що ринкова ціна - це ціна Німеччини, чому? У Німеччині немає свого газу. Чому німці будують Північний потік - щоб знизити ціни на газ у себе в країні. Вони ж не говорять, що це нормально, що у нас ціни високі. Вони кажуть: "Ні, ми йдемо з росіянами домовимося, віддамо їм частину акцій наших підприємств, заберемо у них для того, щоб у нас були нижчі ціни". Чому вони добиваються? Тому що кожна країна добивається зниження енергомісткості своєї економіки", - сказав Тарас Загородній.

"Ринок, коли ви говорите про вільний ринок, ідеальний - це означає, що є платоспроможний попит на те, що ви пропонуєте. Якщо немає платоспроможного попиту - це не працює. Кожна країна використовує свої переваги в ринку. Ось, китайці використовували перевагу низьких зарплат. Корея те ж саме робила, Японія те ж саме робила. Вони ж не говорили, що... Цим повинна бути по 1000 доларів зарплата. Ні, кажуть - у тебе 100 доларів, і ішач на заводі, ми будемо будувати світле майбутнє", - додав блогер.

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