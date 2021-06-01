Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что четырем категориям пенсионеров не проиндексировали пенсии, поскольку происходит недостаточный сбор средств в Пенсионный фонд.

"С 1 июля в законе о государственном бюджете предусмотрено очередное повышение прожиточного минимума, в том числе для лиц, утративших трудоспособность. Грубо говоря, этот прожиточный минимум для нетрудоспособных равен минимальной пенсии. Сейчас он 1 769 грн, повысят на 85 грн. То есть, будет 1 854 грн с 1 июля", - сказал Андрей Павловский.

Он отметил, что минимальная пенсия в Украине составляет 1 769 грн, а максимальная – 17 690 грн. Для тех, кто получает максимальную пенсию, будет рост на 850 грн.

"Но вместе с тем, это касается не всех. У нас есть те, что равнее равных. Потому что, например, пенсии судей с начала года выросли на 9 425 грн и сейчас составляют 77 тыс. 300 грн. Вот, сравните, средняя пенсия у нас меньше 3 тыс. грн, и ее получают более половины пенсионеров, и пенсия судей", - добавил Павловский.

По его словам, после индексации пенсии с 1 марта в среднем выросли на 300 грн, тогда как в большинстве пенсия выросла на 100 грн.

"Забыли такие большие категории пенсионеров вообще проиндексировать, как бывшие военнослужащие, государственные служащие, ученые, чернобыльцы. Вот эти следующие четыре огромные социальные группы пенсионеров - о них государство вообще забыло. А государственным и военнослужащим вообще не индексируют с 2010 года", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что власти обещали с начала этого года поднять размер пенсии для тех, кто старше 75 лет, но перенесли повышение на 1 июля, и в результате повторно перенесли на 1 октября.

"Обещали пенсионерам старшего возраста по 400 грн добавить. Я надеюсь, что не будет еще одного переноса. Я думаю, это из-за того, что недостаточный сбор средств в Пенсионный фонд происходит... Тратить на выплату пенсий нужно значительно больше, чем поступает с того же Единого социального взноса", - сказал Андрей Павловский.

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