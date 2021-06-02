Директор Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Олег Устенко в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко заявил, что для того, чтобы защитить украинский рынок, в принятии решений должен преобладать прагматизм

Олег Устенко отметил, что украинский рынок можно защитить благодаря прагматизму.

“Прагматизм - он абсолютно полностью должен превалировать. И он будет превалировать. Он уже превалирует в принятии любых решений на государственном уровне. Или которые должны приниматься. Для меня тоже показательны задачи, которые ставит президент перед министром иностранных дел. А министр иностранных дел перед всеми нашими представительствами дипломатическими по миру. Где он говорит более чем четко, что инвестиционная составляющая, экономическая составляющая одна из самых важных работ, которые есть у вас”, - сказал Олег Устенко.

Он отметил, что перед дипломатами ставят задачу развивать экономические отношения со странами их пребывания. Таким образом, будет определяться KPI работников.

“Это не просто, что мы должны нарастить импорт из этой страны, это вопрос как раз наращивания нашего экспорта и открытия новых возможностей на вот этих новых рынках для наших экспортеров. И попытаться затащить прямые иностранные инвестиции к нам в страну. Что в общем характеризует такой вот глобальный прагматизм”, - добавил Устенко.

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