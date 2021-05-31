Виконуючий обов’язки міністра економіки у 2020 році Павло Кухта у програмі “Суб’єктивно з Янікою Мерило” заявив, що проблема з локалізацією в Україні полягає в тому, що потрібно впроваджувати її не як законодавчий принцип, а як розвиток виробництва.

"Я насправді за локалізацію, але не як законодавчий принцип, а як те, щоб у нас виробництво розвивалося. Я ж цим займався безпосередньо в міністерстві. Там проблема насправді не в правилах, що немає обов'язку купувати українське, а конкретно в поведінці замовників і виробників", - сказав Павло Кухта.

Він зазначив, що багато українських виробників виробляють товар довго, і тому у них його не хочуть купувати.

"З іншого боку, самі закупівельники, а особливо держкомпанії великі - виглядають дуже погано. Та ж "Укрзалізниця", де 2000 закупівельників купують все підряд... Там просто морок в самій системі. І насправді - змусити їх вибудовувати ці ланцюжки відносин з місцевими виробниками можна спокійно на рівні акціонера, на рівні політики власника компанії, завдання перед компанією. Ось так це працює. І це абсолютно правильно. Це, до речі, не порушує жодних міжнародних угод і зобов'язань. Тобто, м'які способи. Не треба наражатися на відповідні санкції від якої-небудь Німеччини проти нас", - додав Кухта.

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