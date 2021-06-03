В программе блогерки Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» экономист, эксперт по международным вопросам Руслан Осипенко назвал землю последним активом Украины, имеющем стратегическое значение.

«С экономической точки зрения у нас фактически идет война, все активы наши, в том числе земля, а земля крупнейший наш актив, и последний оставшийся в Украине, под угрозой», - утверждает экономист.

Он вспоминает, что в 1990-х годах в Украине уже была приватизация: тогда из списка стратегических предприятий вывели все и разобрали. Остальное, говорит Осипенко, - снова на приватизацию.

Землю эксперт называет последним украинским стратегическим ресурсом. Он предупреждает, что без нее можно забыть о дальнейшем развитии экономики и государства в целом. В то же время Осипенко обращает внимание вообще на критичность ситуации в Украине: из-за этого ее активы раскупят очень дешево.

Таким образом, эксперт заключает, что последний актив Украины стратегического значения приватизируют за ничто. Также он отмечает, что с продажей земли до сих пор не уладили много технических моментов. «Кадастр земель, который показывает какие земли лучше, об этом кадастре уже говорят много лет и до сих пор его толком не привели. А это основа как торговать землей, потому что четко надо знать: где предел, как разграничиваются участки, какое качество земли», - объясняет Осипенко.

По его мнению, решение открыть рынок земли, пусть и в несколько этапов, навязанное западными партнерами. Гость программы отмечает, что выгоду с этого имеют именно они, ведь имеют и средства на покупку украинской земли.

В этом контексте Осипенко считает нужным вспомнить опыт других стран. «Хотелось бы напомнить об Аргентине, когда после продажи земли там выходили люди на бунты «пустых кастрюль», так иностранные инвесторы, которые скупили там землю, сеяли и выращивали то, что было выгодно на международных рынках и это привело к обнищанию», - предостерегает эксперт.

Напоминаем, Павловский посоветовал построить цивилизованный рынок земли по модели Франции .