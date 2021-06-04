Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе «Развилка» рассказал, почему Кабмин решил повысить налоги для фермеров накануне открытия рынка земли.

«Деньги надо откуда-то в бюджет брать. То есть наша модель экономики предполагает то, что деньги можно получить из двух источников: занять (ну это уже произошло и дальше занимать будет все сложнее и сложнее) или поднять налоги. А вот здесь еще остаются варианты. Здесь еще остаются сферы и отрасли, в которых это можно сделать. И потом это все продать красиво МВФ», - говорит эксперт.

Также он ответил на вопрос зрителя, дадут ли вообще хоть какую-то землю населению.

«Дадут. Весь вопрос – что с ней делать? Понимаете, тут же вопрос цены – это вопрос поверхностный, но не первичный. Как получать прибыль с этой земли? Как выдерживать конкуренцию? Сейчас же идет эпоха укрупнения бизнеса. Вот крупный бизнес всегда будет иметь преимущество перед средним и малым. Особенно в нашей ситуации, особенно при нашей политической системе. И без ответа на этот вопрос мы не можем предполагать, что человек по концовке с этой земли получит», - сказал Бизяев.

Эксперт посоветовал людям, которые сдают землю под паи, пока что не спешить.

«Потому что к вам будут приходить, будут рисовать картину маслом, будут предлагать большие по меркам сел деньги. Но, понимаете, деньги – это бумажка, а земля – это вечно. Поэтому, если есть такая возможность, подождите полгодика, а лучше годик», - резюмировал обозреватель.

Ранее Politeka сообщала, что Загородний рассказал, как открывали рынок земли в Азии.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга объяснил, чем опасен рынок земли для Украины.