Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе «Развилка» рассказал, почему Кабмин решил повысить налоги для фермеров накануне открытия рынка земли.
«Деньги надо откуда-то в бюджет брать. То есть наша модель экономики предполагает то, что деньги можно получить из двух источников: занять (ну это уже произошло и дальше занимать будет все сложнее и сложнее) или поднять налоги. А вот здесь еще остаются варианты. Здесь еще остаются сферы и отрасли, в которых это можно сделать. И потом это все продать красиво МВФ», - говорит эксперт.
Также он ответил на вопрос зрителя, дадут ли вообще хоть какую-то землю населению.
«Дадут. Весь вопрос – что с ней делать? Понимаете, тут же вопрос цены – это вопрос поверхностный, но не первичный. Как получать прибыль с этой земли? Как выдерживать конкуренцию? Сейчас же идет эпоха укрупнения бизнеса. Вот крупный бизнес всегда будет иметь преимущество перед средним и малым. Особенно в нашей ситуации, особенно при нашей политической системе. И без ответа на этот вопрос мы не можем предполагать, что человек по концовке с этой земли получит», - сказал Бизяев.
Эксперт посоветовал людям, которые сдают землю под паи, пока что не спешить.
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«Потому что к вам будут приходить, будут рисовать картину маслом, будут предлагать большие по меркам сел деньги. Но, понимаете, деньги – это бумажка, а земля – это вечно. Поэтому, если есть такая возможность, подождите полгодика, а лучше годик», - резюмировал обозреватель.
Ранее Politeka сообщала, что Загородний рассказал, как открывали рынок земли в Азии.
Также Politeka сообщала, что Чаплыга объяснил, чем опасен рынок земли для Украины.