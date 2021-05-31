Економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що в ситуації із відкриттям ринку землі Україні варто всього лише звернутися до світового досвіду, а не вигадувати свій велосипед. Про це він сказав у програмі «Суть подій» із журналісткою Любов’ю Завальнюк.
«Є еталонний приклад, який описаний в книзі «Чому Азії вдалося», вона про те, як проходила земельна реформа в Азії», - розповідає гість програми. Загородній пояснює, що серед головних завдань Азія мала відкриття ринку землі і продаж, їхня модель же передбачала обов’язкове створення ефективного та продуктивного власника.
А вже цей власник, каже він, і мав забезпечити виконання наступних завдань. Як розповідає експерт, передусім потрібно було в принципі влаштувати ринок землі, а також забезпечити існування середнього класу заможних селян. Цей клас, пояснює Загородний необхідний для продовольчої безпеки держави загалом і зокрема для працевлаштування більшої частини населення.
Експерт розповідає, що з цією метою найбільший акцент робили на малих фермерах, зокрема, їм давали певні ділянки землі для роботи. «Оскільки у фермера не було можливості вирощувати в величезній кількості технічні культури, такі як соняшник, ріпак, тому азійський фермер займався виробництвом конкретного продукту, який міг би забезпечити і наситити ринок кінцевим продуктом», - підкреслює Загородній.
Також він акцентує увагу на синергії промисловості і фермерства, що забезпечувала азійська інфраструктура.
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Цей досвід, зазначає експерт, не унікальний для Азії, адже ним скористалася і Польща. Загородній підкреслює, що лише поляки могли викуповувати землю тривалий термін часу. «При цьому вони повинні були надавати бізнес-план по застосуванню землі», - додає він.
Нагадуємо, Марчук заявив, що допуск на ринок землі мають виключно українці.
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