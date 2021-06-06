Клиент ПриватБанка остался без карты из-за сбоя программы
Как передает Politeka.net, об этом недовольный мужчина сообщил на портале "Минфин".
По его словам, у него закончился срок действия карты для выплат и он отправился в отделение продлить старую, либо получить новую.
"Взял с собой паспорт код, все как надо. Не продлили старую, не выдали новую, даже не смогли внятно объяснить причину. Карточка использовалась для оплаты коммуналки, покупок в интернет магазинах, проще говоря — для комфортных расчетов не выходя из дома. Писал в поддержку, тупо отписываются. По итогу, я выяснил, что их програмулина не хочет актуализировать мои данные, а почему — никто не знает", - рассказал мужчина.
Сотрудники ПриватБанка уже отреагировали на сообщение и пообщели разобраться в ситуации.
"Уже занимаемся вашим вопросом. По результатам дополнительно позвоним вам", - говорится в сообщении.
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