Клиент ПриватБанка остался без карты из-за сбоя программы

Как передает Politeka.net , об этом недовольный мужчина сообщил на портале "Минфин".

По его словам, у него закончился срок действия карты для выплат и он отправился в отделение продлить старую, либо получить новую.

"Взял с собой паспорт код, все как надо. Не продлили старую, не выдали новую, даже не смогли внятно объяснить причину. Карточка использовалась для оплаты коммуналки, покупок в интернет магазинах, проще говоря — для комфортных расчетов не выходя из дома. Писал в поддержку, тупо отписываются. По итогу, я выяснил, что их програмулина не хочет актуализировать мои данные, а почему — никто не знает", - рассказал мужчина.

Сотрудники ПриватБанка уже отреагировали на сообщение и пообщели разобраться в ситуации.