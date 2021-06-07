Эксперт в сфере развития АЗС Александр Мельничук в программе «Суть событий» рассказал о проблеме «подзаборных» АЗС. По его словам, государство делает успехи в борьбе с ними.

«С «подзаборниками» сложно конкурировать вообще в целом, потому что у них стоимость топлива будет на минимум 2-3 гривны ниже за счет того, что они не платят абсолютно никаких акцизов, налогов, и у них даже нет кассового аппарата, у них работает максимум 2 человека и никакого сервиса они не предоставляют. Местные власти должны обращать внимание на открывающиеся такие подзаборные станции», - отметил Мельничук.

По словам эксперта, нелегальные АЗС настолько распространены, что на сегодняшний день даже существует карта «подзаборных» станций. Как отмечает Мельничук, именно этой картой и пользуется власть, чтобы закрывать подобные АЗС.

«И есть небольшие результаты, нельзя там сказать, что прямо «вау!», что за год они побороли полностью нелегальный сектор, нет. Есть продвижение: за текущий год они закрыли около 60 станций. В целом есть и другая проблема – большие системные игроки злоупотребляющие выдачей чеков, то есть не у всех эти чеки подлинные», - подчеркнул Мельничук.

Как отмечает эксперт, крупные АЗС тоже создают проблемы государству: недавно был скандал вокруг крупной сети АЗС, которая использовала налоговые скрутки.

Напомним, для Politeka Загородний рассказал, как открывали рынок земли в Азии .