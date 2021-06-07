Эксперт в сфере развития АЗС Александр Мельничук в программе «Суть событий» рассказал о ценообразовании на газ. По его словам, маржа на газ очень низкая, поэтому сети АЗС хотят добиться повышения акциза

«С газом всё более или менее ровно. У каждой из сетей на газовых хранилищах есть запасы. Здесь какого-то дефицита точно не наблюдается. Ценообразование примерно такое же, единственное, что сейчас на рынке начинает продвигаться поднятие акциза на газ, чтобы его уравнять с бензином, что приведет к подорожанию этого вида топлива для конечного потребителя», - отметил Мельничук.

По словам эксперта, поднятие акциза участники рынка мотивируют тем, что на газу маржа практически нулевая, при этом они хотят увеличить заработок, сделав маржу в 5-6 гривен на каждом литре. Как отметил Мельничук, поднятие акциза на газ не увеличит заработок крупным сетям АЗС, а лишь только навредит конечному потребителю.

«Газ на сегодняшний день – это 1,5 гривны заработка с литра. Наша сеть против уравнивания акциза на газ и бензин, потому что из-за этого пострадает конечный потребитель. Нелегальный сектор однозначно из-за всех этих инициатив выиграет», - подчеркнул эксперт.

Как отметил Мельничук, сети АЗС на увеличении акциза мнимо должны больше начать зарабатывать, но по факту выиграет только нелегальный сектор, который работает без кассовых аппаратов, что даст возможность увеличить цену, а налоги продолжить не платить.

Напомним, для Politeka Загородний рассказал, как открывали рынок земли в Азии.

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