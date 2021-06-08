И.о. президента Национального университета «Киево-Могилянская академия», декан факультета экономических наук, кандидат экономических наук, доцент Александра Гуменная в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказала, оправдывает ли себя наше бюджетное финансирование большинства студентов

Друзенко отметил, что, например, в США студенты берут кредит, чтобы получить образование. Во время учебы, а также год после него, студент не выплачивает проценты. А затем в течение нескольких лет он этот кредит отдает. По мнению ведущего, такая практика делает студентов очень взрослыми.

«Система кредитования для обучения в наших высших учебных заведениях вообще не развита. Но сейчас в стратегию развития высшего образования, которую приняли в 2020 году осенью, как раз заложена как проблема, а следовательно, как вызов для нас всех эту систему развить. То есть сейчас отказаться от бюджетного финансирования, не создав никакой замены, мы не можем – это понятно», - сказала Гуменная.

По ее мнению, также в Украине нужно развивать систему стипендий и грантов.

«Как поддерживать талантливых детей, которые поступают? Стипендии. Опять же, системы до конца не развиты. Действительно, ведущие университеты создают такие эндавменты. Что вот в «Могилянке», кстати, с самого начала ее возрождения развивалось, еще с 90-х годов. Сейчас надо эту работу развивать еще и делать ее такой еще более системной. Действительно, есть отдельные гранты, стипендии на обучение, например, для студентов, воевавших в АТО, или талантливых студентов из сельской местности... Это должно быть гораздо шире и гораздо более системно», - заявила она.

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