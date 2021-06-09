По всей Украине пару лет назад была распространена практика изменения целевого назначения земли. Эту тему обсудил народный депутат от партии «Слуга народа» Алексей Устенко с журналисткой Любовью Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube

«Если вы не оформили землю для пастбищ или сельсовет не смог собрать достаточное количество документов, или элементарно вам все время в районном или центральном ДЗК отказывали, что было очень часто, то соответственно ДЗК принимал решение о распаевке этой земли по два гектара», - сказал он.

Устенко сообщил, что находились «умельцы», которые брали людей и это пастбище, на которое не до конца были оформлены документы, оформляли на этих людей – по два гектара на каждого. После чего эти люди продавали свои земельные участки крупному землевладельцу, сказал он, и после этой продажи пастбище становилось частной собственностью.

«Таких примеров у нас огромное количество и не только с пастбищами, а и другими видами государственной земли. Поэтому господин министр ОПК Роман Лещенко правильно задает вопрос, а куда делась наша государственная земля? Ответ простой: она распаивалась по таким схемам. Часто люди получали землю честно и законно, а потом могли сдавать ее в аренду», - сказал он.

Устенко считает, что большинство случаев распаевки земли происходило на людей, которые не знали о ее существовании, на людей из других областей, которые так же не знали, что на них распаевывается земля; или на малоимущих людей, которые продавали свое право получить земельный участок за копейки.

«При этом говорят, что рынка земли не существует», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что условия получения и оформления субсидии стали более строгими.

Также ранее Загородний рассказывал, как открывали рынок земли в Азии.