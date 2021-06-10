Политолог Руслан Бизяев в программе «Прогноз» на канале Знай24 рассказал, как будет формироваться цена на газ. По мнению политолога, глава Нафтогаза вероятно будет искать возможность договориться с Россией о прямых поставках.

«Для того чтобы увеличить собственную добычу газа в неё надо инвестировать. Наши залежи трудно разрабатываемые – туда надо инвестировать. У нас газ добывают как государственные, так и частные компании. Всё, что касается Нафтогаза – у нас идет не очень, а всё, что касается частных компаний – там всё более-менее», - отметил Бизяев.

По словам эксперта, если Нафтогаз будет обеспечивать все потребности населения, то сжиженный газ перестанет быть необходимым. Как отметил политолог, с 2014 года идет тенденция выравнивания цены для промышленности и населения, чтобы газ стал рентабельным, по мнению эксперта, только в таком случае этот бизнес будет иметь смысл.

«В Польше была такая история, когда они заключили договор на поставку сжиженного газа. Местные журналисты поинтересовались – «Вот вы сказали, что цена меньше газпромовской, а можно уйти в конкретику? А это коммерческая тайна…». У них тоже умеют красиво ездить по ушам. Поэтому вокруг Нафтогаза идут такие пляски – «Не дай Бог, чтобы Нафтогаз заработал», - отметил Бизяев.

Эксперт подчеркнул, что интересно будет наблюдать, как Витренко будет искать этот баланс между объемом и стоимостью. По словам политолога, у Витренко не очень много вариантов, но один из них – решить вопрос прямых поставок газа из России.

Напомним, Politeka публиковала слова Бизяева, что приходит эпоха, когда будет доминировать концепция, что украсть в политике вообще нельзя.

Ранее на Politeka Бизяев сообщил, что практически до исторических максимумов поднялись цены на железную руду.