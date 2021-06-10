Министерство финансов Украины выполнило план по заимствованиям в госбюджет на 73,4%. Об этом рассказал политолог Руслан Бизяев журналистке Любови Завальнюк на канале Руслана Бизяева в проекте «Развилка» на YouTube

«Так называемая реструктуризация Яресько, про которую нам рассказывали, что это выдающееся достижение правительства 2015 года, как мы видим никакого выдающегося достижения в реструктуризации Яресько нет, а есть дополнительная финансовая нагрузка», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, что надо обратить внимание, под какие проценты берутся деньги в валюте, таких процентов нет на планете Земля, и где хваленые резервы НБУ, про которые нам рассказывают. Все это подводит его к мысли о том, что с увеличением долговой нагрузки мы все ближе подходим к дефолту.

«Но в отличие от Италии нас никто спасать не будет, потому что дефолт таких стран, как Украина, Австрия, Голландия, никто не заметит, а вот если это случится с Италией, то это будет означать конец для всей мировой экономики. Поэтому я с большой опаской подхожу к словам правительства о том, что у нас все хорошо», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что приходит эпоха, когда будет доминировать концепция, что украсть в политике вообще нельзя.

Также ранее Бизяев рассказывал, что практически до исторических максимумов поднялись цены на железную руду.