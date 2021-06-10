Африканская чума свиней представляет серьезную проблему для украинского свинохозяйства и выхода его продукции на рынки Европы. Подробнее об этом рассказала президент Ассоциации «Свинари Украины» Оксана Юрченко в программе «Суть событий» с блогеркой Любовью Завальнюк.

Гостья программы сообщает, что сегодня весь мир и Украина в частности наткнулись на одну и ту же проблему - африканскую чуму свиней. «Это заболевание имеет одно глобальное последствие, оно существенно влияет на внешнюю торговлю», - подчеркивает она.

Юрченко объясняет, что именно из-за африканской чумы свиней Украина не смогла выйти на европейские рынки с продукцией своего свинохозяйства. Попутно она добавляет, что этот рынок имеет едва ли не самые высокие стандарты качества.

Экспертка рассказывает, что обострение этого заболевания произошло как раз тогда, когда миссия ЕС должна была приехать в Украину и оценить ее предприятия по выращиванию свиней и перерабатывающие мощности. Учитывая глобальный опыт, сообщает она, решили не рассматривать страны, которые не имеют АЧС, для сотрудничества с теми государствами, где зафиксировано заболевание.

«За эти годы ситуация безусловно изменилась, но европейские рынки для Украины до сих пор закрыты. Мы поставляем нашу продукцию на некоторые азиатские рынки, начинаем развивать африканские направления. Но если рассматривать стандарт, это не рынки показатели», - говорит Юрченко.

Она также добавляет, что именно европейский рынок можно считать показательным относительно стандартов и качества. Тем не менее, отмечает Юрченко, для Украины он закрыт. Экспертка объясняет, что африканская чума свиней - неизлечимое заболевание: нет ни лекарств, ни вакцины, а потому это угроза глобального масштаба.

«Поэтому наши предприятия, желая выйти на европейские рынки, вводят на производстве высокий уровень ограниченного доступа и дезинфекции, чтобы исключить попадание болезни», - рассказывает Юрченко.

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