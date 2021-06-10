Політолог Руслан Бізяєв у програмі «Прогноз» на каналі Знай24 розповів, як буде формуватися ціна на газ. На думку політолога, глава Нафтогазу ймовірно буде шукати можливість домовитися з Росією про прямі поставки.

«Для того щоб збільшити власний видобуток газу в нього треба інвестувати. Наші поклади важко розробляються – туди треба інвестувати. У нас газ видобувають як державні, так і приватні компанії. Все, що стосується Нафтогазу – у нас йде не дуже, а все, що стосується приватних компаній – там все більш-менш», - зазначив Бізяєв.

За словами експерта, якщо Нафтогаз буде забезпечувати всі потреби населення, то зріджений газ перестане бути необхідним. Як зазначив політолог, з 2014 року йде тенденція вирівнювання ціни для промисловості і населення, щоб газ став рентабельним, на думку експерта, тільки в такому випадку цей бізнес буде мати сенс.

«У Польщі була така історія, коли вони уклали договір на поставку скрапленого газу. Місцеві журналісти поцікавилися – «Ось ви сказали, що ціна менша газпромівської, а можна піти в конкретику? А це комерційна таємниця...». У них теж вміють красиво їздити по вухах. Тому навколо Нафтогазу йдуть такі танці – «Не дай Бог, щоб Нафтогаз заробив», - зазначив Бізяєв.

Експерт підкреслив, що цікаво буде спостерігати, як Вітренко буде шукати цей баланс між обсягом і вартістю. За словами політолога, у Вітренко не дуже багато варіантів, але один з них – вирішити питання прямих поставок газу з Росії.

Нагадаємо, Politeka публікувала слова Бізяєва, що приходить епоха, коли буде домінувати концепція, що вкрасти в політиці взагалі не можна.

Раніше на Politeka Бізяєв повідомив, що практично до історичних максимумів піднялися ціни на залізну руду.