Политолог Руслан Бизяев в программе «Прогноз» на канале Знай24 рассказал, реально ли добычей нашего газа снизить его стоимость для конечного потребителя. По его словам, разработка месторождений очень дорого обойдется и не факт что добыча украинского газа окупится.

«Это просто сейчас дорого и на это нужна политическая воля. Надо понимать, что это будет на первом этапе как минимум убыточно. Надо собрать политическую волю в кулак и сконцентрировать средства и только после этого можно идти в этом направлении», - отметил Бизяев.

По словам эксперта, также можно пойти в другом направлении – альтернативными путями снижать себестоимость газа, который получает население и этим решать много вопросов по обеспечению газом населения и промышленности.

«Обратите внимание на «сланцевиков» в США – как всё лихо начиналось, а сейчас: не дай Бог нефть падает ниже 50 долларов за баррель и всё, а у них там долгов на 750 млрд долларов. У нас сейчас нет монополии. Мы сейчас покупаем газ российского происхождения у нескольких европейских посредников», - рассказал Бизяев.

По мнению политолога, для собственной добычи газа надо потратить огромное количество денег на разработку месторождений.

Напомним, Politeka публиковала слова Бизяева, что приходит эпоха, когда будет доминировать концепция, что украсть в политике вообще нельзя.

Ранее на Politeka Бизяев сообщил, что практически до исторических максимумов поднялись цены на железную руду.