Политолог Руслан Бизяев в программе «Прогноз» на канале Знай24 рассказал, реально ли добычей нашего газа снизить его стоимость для конечного потребителя. По его словам, разработка месторождений очень дорого обойдется и не факт что добыча украинского газа окупится.
«Это просто сейчас дорого и на это нужна политическая воля. Надо понимать, что это будет на первом этапе как минимум убыточно. Надо собрать политическую волю в кулак и сконцентрировать средства и только после этого можно идти в этом направлении», - отметил Бизяев.
По словам эксперта, также можно пойти в другом направлении – альтернативными путями снижать себестоимость газа, который получает население и этим решать много вопросов по обеспечению газом населения и промышленности.
«Обратите внимание на «сланцевиков» в США – как всё лихо начиналось, а сейчас: не дай Бог нефть падает ниже 50 долларов за баррель и всё, а у них там долгов на 750 млрд долларов. У нас сейчас нет монополии. Мы сейчас покупаем газ российского происхождения у нескольких европейских посредников», - рассказал Бизяев.
По мнению политолога, для собственной добычи газа надо потратить огромное количество денег на разработку месторождений.
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Напомним, Politeka публиковала слова Бизяева, что приходит эпоха, когда будет доминировать концепция, что украсть в политике вообще нельзя.
Ранее на Politeka Бизяев сообщил, что практически до исторических максимумов поднялись цены на железную руду.