За последних два года произошла метаморфоза ФОПов, они ищут лидера - начинают сомневаться и ищут другого лидера. Об этом рассказала эксперт по экономическим вопросам Юлия Глушко журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«ФОПы создают группы в вайбере, на это все уходит безусловно огромная трата времени, на чтение переписки, на поиск виноватого и созданий версий, на выяснение, кто больше простоял на Майдане. За это время ФОПы могли скинуться по сто гривен и купить лекции по интернет продвижению и выйти на новый уровень торговли», - сказала она.

Глушко считает, что за время потраченное ФОПами на сопротивление можно было взять ТОВку на едином налоге и открыть один на пятерых РРО. При таком объединение каждый будет занят своим делом, уверенна она, кто-то поставляет товар, кто-то развозит, а кто-то в интернете торгует, при этом у вас ТОВка с уставным капиталом вы защищены и укрупнены.

«При этом в ТОВке вы не отвечаете всем своим имуществом ФОПа, потому что ФОП несет ответственность всем своим имуществом, а ТОВка только уставным капиталом. Соответственно вы уже меньше можете быть ударены налоговой системой, тем более на едином налоге можно работать без НДС. Если вы открываете ТОВ с упрощенной системой и единым налогом - вы ничего не теряете», - рассказала она.

Глушко предложила, что при этом можно купить РРО для одной точки, нанять одного бухгалтера тем более, что произошло укрупнение, работа идет в команде и есть розничная торговля и интернет.

«Выплачиваете себе заработанные внутри деньги в виде дивидендов, работаете в правовом поле и вам ничего не скажут», - резюмировала она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что следующее повышение выплат запланировано на 1 октября.

Также ранее Загородний рассказывал, что регулирование государством рынка земли должно быть обязательным на уровне минимальных нормативов.