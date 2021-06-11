У ФОПов существует проблема с сертификатами происхождения на товар. Об этом рассказала эксперт по экономическим вопросам Юлия Глушко журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.
«Проблема с сертификатами существует, потому что большинство ФОПов покупают свой товар на оптовых рынках, а там сертификатов соответственно нет. Но почему-то ФОПы не ставят вопрос о том, как государство разрешает директорам оптовых рынков работать без документов и не приходят к ним с проверками. Если вы закупаете товар больше десяти единиц, чем на десять тысяч гривен, это уже опт», - сказала она.
Глушко рассказала, что при этом есть инструкция, которая запрещает физическому лицу продавать на десять тысяч гривен или пятьдесят тысяч по безналу в одни руки. Государство за это не штрафует ФОПов, оно тоже аккуратно на это смотрит с пониманием поэтому, считает она, надо собирать все знания, накопленный опыт и демонстративно с аргументами подходить и решать этот вопрос.
«Уже неоднократно были попытки ввести РРО, но государство это все спускало на тормозах. И когда инспекторы видят ФОПов с айфонами, они задают себе вопрос, а откуда? И когда вы себе покупаете айфон, значит вы понимаете, что вы заработали. Я знаю ФОПов, которые каждые два года меняют машины и берут на это кредит в «ПриватБанке», подавая туда свой ИНН», - резюмировала она.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что следующее повышение выплат запланировано на 1 октября.
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Также ранее Загородний рассказывал, что регулирование государством рынка земли должно быть обязательным на уровне минимальных нормативов.