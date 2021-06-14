Нужно, чтобы в Украине был спрос на промышленный высококачественный металл внутри страны, а для этого должно заработать машиностроение. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ политологу Тарасу Загороднему в проекте «Знай наших» на YouTube.

«Для того, чтобы заработало машиностроение, государство должно создать налоговые стимулы, в том числе с помощью экспортно-импортных пошлин, которые страшно не любят наши западные партнеры. И если создать модель для развития машиностроения, то нам не выгодно будет завозить листовую сталь из других стран, поэтому появиться стимул вкладывать деньги в дополнительное производство, чтобы производить ее самим», - подчеркнул он.

Кущ сказал, что промышленный сельскохозяйственный кластер должен быть одним из крупнейших кластеров в Украине, просто так получилось, что у нас пошел сильный крен в аграрный сектор, основные деньги сконцентрированы там, туда идут инвестиции. Поэтому надо создавать сельскохозяйственный кластер, считает он, не только в агротехнике, но и в агрохимии.

«Все страны, которые попадают в ловушку сырьевой зависимости, создают условия, при которых сырьевая зависимость начинает работать на преодолении самой себя, условно говоря, аграрный сектор продает сырье на внешний рынок по высоким ценам, так вот эту выручку нужно направлять на покупку своей сельскохозяйственной техники и агрохимии», - считает он.

Кущ рассказал, что таким образом мы будем переходить на новый виток экономического развития в рамках нашего агропромышленного кластера, который может быть одним из крупнейших в стране.

«И по большому счету туда же могут входить и биотехнологии, медицина, фармацевтика, химическая промышленность и энергетика», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Загороднего, что наша атомная энергетика страдает от непрогнозируемого потребления.

Также ранее Кущ предложил устроить трехсторонний проект с Катаром и Турцией.