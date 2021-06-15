В программе политолога Тараса Загороднего «Знай наших» эксперт и экономист Алексей Кущ заявил, что современная украинская промышленность является лишь осколком от промышленности УССР.

«Если посмотреть, то все размещения наших предприятий территориально полностью соответствует еще тем сеткам территориально-производственным комплексам и научным комплексам», - утверждает Кущ.

Также он обращает внимание на период массовой индустриализации Украины - на первые 30-40 лет после окончания Второй мировой войны. Как говорит экономист, именно в этот период в государство шло больше всего инвестиций. Чтобы не быть голословным, он подсчитывает, что в эквиваленте сегодняшних денег это будут триллионы долларов.

Именно тогда, подчеркивает Кущ, в Украине и появился промышленный потенциал, а относительно экономического районирования все разместили грамотно. По его словам, сегодня Украина амортизирует как раз таки эту старую промышленную мощь.

Эксперт отмечает, что из достижений прошлого у государства осталась разве что тяжелая промышленность, но и она имеет серьезные проблемы: устаревшие фонды и потерянные рынки сбыта. «Соответственно, если нет рынков сбыта – невозможно привлекать инвестиции, а если нельзя привлекать инвестиции, то это состояние полураспада, государство в эти объекты деньги не вкладывает», - объясняет Кущ.

В химической промышленности, утверждает он, Украина давно уже потеряла фактор конкурентоспособности, ведь газ для промышленных предприятий здесь чуть ли не самый дорогой во всей Европе. «К этому фактору можно добавить и цену на электроэнергию, которая стала непрогнозируемой даже на ближайшие месяцы, все это приводит к нестабильности и потере конкурентоспособности», - отмечает Кущ.

Напоминаем, Кущ посоветовал создать в Украине индустриальные парки возле атомных станций.