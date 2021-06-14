Потрібно, щоб в Україні був попит на промисловий високоякісний метал всередині країни, а для цього має запрацювати машинобудування. Про це розповів експерт і економіст Олексій Кущ політологу Тарасу Загородньому у проєкті «Знай наших» на YouTube.

«Для того, щоб запрацювало машинобудування, держава повинна створити податкові стимули, в тому числі за допомогою експортно-імпортних мит, які страшенно не люблять наші західні партнери. І якщо створити модель для розвитку машинобудування, то нам не вигідно буде завозити листову сталь з інших країн, тому з'явитися стимул вкладати гроші в подальшу процедуру, щоб виробляти її самим», - підкреслив він.

Кущ сказав, що промисловий сільськогосподарський кластер повинен бути одним з найбільших кластерів в Україні, просто так вийшло, що у нас пішов сильний крен в аграрний сектор, основні гроші сконцентровані там, туди йдуть інвестиції. Тому треба створювати сільськогосподарський кластер, вважає він, не тільки в агротехніці, але і в агрохімії.

«Всі країни, які потрапляють в пастку сировинної залежності, створюють умови, при яких сировинна залежність починає працювати на подоланні самої себе, умовно кажучи, аграрний сектор продає сировину на зовнішній ринок за високими цінами, так ось цю виручку потрібно направляти на покупку своєї сільськогосподарської техніки та агрохімії», - вважає він.

Кущ розповів, що таким чином ми будемо переходити на новий виток економічного розвитку в рамках нашого агропромислового кластеру, який може бути одним з найбільших в країні.

«І за великим рахунком туди ж можуть входити і біотехнології, медицина, фармацевтика, хімічна промисловість та енергетика», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Загороднього, що наша атомна енергетика страждає від непрогнозованого споживання.

Також раніше Кущ запропонував влаштувати тристоронній проєкт з Катаром і Туреччиною.