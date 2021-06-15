Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о подачи документов на субсидию и о первых результатах получения помощи от государства.
«Украинский народ все продолжает «хождение по мукам». На этой неделе продолжается подача документов на оформление субсидии. Сегодня миллионы людей, а именно по состоянию на март 2021 количество домохозяйств, получавших субсидии, составляла 2,95 миллиона, занимаются оформлением необходимых документов и стоят в очередях в местные органы власти, пытаясь вернуть себе государственную помощь», - рассказала Завальнюк.
Она отметила, что новые субсидии будут выплачиваться начиная с мая, но только после того, как будут заново назначены. Журналистка объяснила, что те граждане, которые не успели пока оформить надлежащие документы и получить положительный ответ от органов социального обеспечения, помощь за май не получили. Хотя правительство обещает рассчитаться с ними задним числом, после того, как оформление будет должным образом завершено, добавила она.
«А тем временем многие семьи уже получили первые компенсации. Размер конечно же маленький, но все же лучше, чем ничего, согласитесь. Моя мама, например, получила 450 гривен субсидии. В летнее время еще куда не шло, а вот зимой придется туго», - заявила Завальнюк.
Кроме этого, журналистка сообщила также новость, которая прошла почти незамеченной в СМИ – это принятие закона о прожиточном минимуме. Так, по словам Завальнюк,в начале текущего месяца Верховная Рада приняла за основу законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения», которым планируется изменить подход к формированию социальных стандартов в нашем государстве.
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