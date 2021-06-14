У програмі «Суть подій» Олексій Дорошенко, голова Національної ради економічного розвитку розповів про співвідношення витрат на комунальні послуги та продукти харчування і пояснив, чому українці купують все більш дешеву їжу у супермаркетах.

«В останні роки українці, на жаль, обирають між тим, за що сплачувати в першу чергу, і взагалі, за що сплачувати. Чи можна отримати продукти в борг? Ні – платиш – отримуєш. Чи можна не платити за квартиру? Так, іноді можна. Тому в даному випадку українці у відсотках все більше і більше витрачають саме на комунальні послуги. Це відбувається вже останні роки, і саме наші виплати за квартиру і тягнуть інфляцію найбільше», - пояснив Дорошенко.

За його словами, продукти вже з 2018 року не так суттєво дорожчають, як комунальні послуги. Тому, зазначає він, якщо ми будемо рахувати, скільки українці витрачають, то продукти харчування, алкоголь та сигарети і квартплата можуть складати до 70%.

«У нас вже три роки випереджаючими темпами зростають комунальні послуги, і саме через це українці в тому числі купують все більш дешеві продукти харчування», - каже Дорошенко.

У цьому зв’язку експерт згадав також про великі торгівельні мережі, їхній стан і відповів на питання щодо прогнозів їх розвитку як важливого економічного пласту країни.

«Вже багато років кожен український бізнес живе лише сьогоденням. Про якісь прогнози говорити просто не варто. Тому, звісно, багато хто просто заздрить і продуктовим торговельним мережам, і аптекам, оскільки всі закриті, а вони працюють», - зазначив Дорошенко.

Раніше Politeka повідомляла, що Завальнюк розповіла про проблеми пенсійних накопичень.

Нагадаємо, Себастьянович розповів, якою повинна бути зарплата в ТОП-менеджерів державного управління.



