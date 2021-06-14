У програмі «Суть подій» Олексій Дорошенко, голова Національної ради економічного розвитку розповів про співвідношення витрат на комунальні послуги та продукти харчування і пояснив, чому українці купують все більш дешеву їжу у супермаркетах.
«В останні роки українці, на жаль, обирають між тим, за що сплачувати в першу чергу, і взагалі, за що сплачувати. Чи можна отримати продукти в борг? Ні – платиш – отримуєш. Чи можна не платити за квартиру? Так, іноді можна. Тому в даному випадку українці у відсотках все більше і більше витрачають саме на комунальні послуги. Це відбувається вже останні роки, і саме наші виплати за квартиру і тягнуть інфляцію найбільше», - пояснив Дорошенко.
За його словами, продукти вже з 2018 року не так суттєво дорожчають, як комунальні послуги. Тому, зазначає він, якщо ми будемо рахувати, скільки українці витрачають, то продукти харчування, алкоголь та сигарети і квартплата можуть складати до 70%.
«У нас вже три роки випереджаючими темпами зростають комунальні послуги, і саме через це українці в тому числі купують все більш дешеві продукти харчування», - каже Дорошенко.
У цьому зв’язку експерт згадав також про великі торгівельні мережі, їхній стан і відповів на питання щодо прогнозів їх розвитку як важливого економічного пласту країни.
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«Вже багато років кожен український бізнес живе лише сьогоденням. Про якісь прогнози говорити просто не варто. Тому, звісно, багато хто просто заздрить і продуктовим торговельним мережам, і аптекам, оскільки всі закриті, а вони працюють», - зазначив Дорошенко.
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