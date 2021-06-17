Каковы перспективы Украины в авиационной отрасли? Своё мнение по этому поводу в программе «Романенко. Беседы» высказывает эксперт в области авиастроения Сергей Корж.

«Чтобы наша авиация стала конкурентоспособной, в ней должна быть какая-то «изюминка» в плане эффективности. Но та техника, с которой сейчас украинский авиапром выходит на мировой рынок, такой не выглядит. Быть может, она инновационная, но только для внутриукраинского рынка – это можно сказать, например, о вертолётах. Взять, скажем, самолёт Ан-78 – что в нём инновационного? Более того, у него есть два серьёзных недостатка. Во-первых, его сделали из Ан-148, раздув фюзеляж и увеличив максимальный взлётный вес – но подходящих двигателей в Украине не производят. Поэтому тот двигатель, который был, форсировали насколько могли. Во-вторых, этот самолёт находится между стандартными классами, не попадая ни в один из них», - отмечает Корж.

По его словам, такой самолёт способен частично обслуживать потребности армии, но не может перевозить тяжёлую бронетехнику.

«Ан-178 если и вызовет интерес со стороны иностранных заказчиков, то очень небольшой. Разработчики слишком всё затягивали – вот и потеряли время. Понятно, что для этого были серьёзные причины – но почему-то вслух об этом не говорится», - замечает Сергей Корж.

Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал национализацию компании «Мотор Сич».

Также Корж высказал мнение, что украинскую авиационную промышленность может спасти международная кооперация.