Українському авіапрому необхідна міжнародна кооперація. В цьому переконаний відомий експерт у сфері авіації та розвитку бізнесу,інженер-конструктор авіадвигунів Сергій Корж. В ефірі програми «Романенко. Бесіди» він поділився своїм баченням розвитку української авіаційної бази.

«В авіації діють суворі закони, адже це – безпека польотів. Літаки літають над мирними містами. Навіть військова техніка має відповідати певним нормам безпеки. Це особлива сфера, де існує певний прогрес і в України. Ми виходимо на міжнародний рівень», - підкреслив він.

До речі, додав експерт, суспільство майже не помітило, як 23 лютого Президент видав указ про вихід із угоди СНГ в питанні авіапрому та виробництва техніки. Нарешті подолана юридична колізія, яка була далека від сучасних реалій і зв’язувала руки українським виробникам.

«В Україні є проблема розвитку авіаційного режиму. Зокрема, в питанні сертифікації техніки, яка до нас прилітає з Заходу. Зовсім не акцентується тема імплементації нашого авіапрому під європейські норми, хоча й існує Угода про асоціацію України з ЄС. А на підприємстві-розробнику обмежені можливості й великі проблеми в плані розробки, в першу чергу цивільної техніки. Йдеться про «Мотор Січ» та ДП «Прогрес», - каже Корж.

Він пропонує об’єктивно оцінити можливості галузі та співставити їх із потребами ринку.

«Україна велика по кількості населення чи розвитку промисловості, але в авіації це – маленька країна. Існує два великих центри: Північна Америка та об’єднана Європа. Навіть окремо взяті Франція, Німеччина й Великобританія майже не володіють повним циклом. А Україна й поготів», - каже авіаконструктор і продовжує: над цим треба було давно замислитись і вибудувати логіку руху в бік міжнародної кооперації.

Потрібні серйозні спільні крупні проекти, на які держави немає коштів. Як наслідок – неможливість розробити нову серйозну модель. Однак прецеденти міжнародної кооперації у світі давно є!

Експерт навів у приклад німецьку фірма MTU, яка виробляє двигуни. За тридцять років вона дійшла до дуже високого рівня, на рівних скооперувалася з «Роллс Ройс» та іншими світовими брендами. Сьогодні це один із провідних виробників дизельних двигунів у світі.

Нагадаємо, якщо ти дістав молотком по пальцю, то проблема в руці, а не в молотку, - Золотарьов про Китай та «Мотор Січ».

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