Украина, имея собственные огромные долги, решила списать долг Судана перед МВФ. В своем блоге «Правки Полякова» депутат Антон Поляков объяснил, что такую ​​помощь едва ли не самой бедной стране Африки Украина решила предоставить из-за ее отказа разместить на своей территории российскую военную базу.

«Украина, одна из беднейших и погрязших в долгах стран Европы, обязалась "посильно помочь" Судану, несмотря на то, что сама полностью в долгах», - сообщает ведущий. Он возмущается из-за того, что теперь Украина должна выплачивать долги государства, которое не все и на карте сразу найдут.

По словам Полякова, сумма долга Судана составляла 6 миллионов долларов, то есть теперь государственный долг Украины превышает 90,4 миллиарда долларов. Он также напоминает, что уже в 2021 году государство должно выплатить МВФ почти 1,7 миллиарда.

Как сообщает депутат, не только Украина решила помочь Судану, она - лишь одна из многих. В то же время он подчеркивает, что это не столько инициатива Украины, сколько обязательство самого Международного валютного фонда, который хочет полностью освободить Судан от долгов перед собой же.

«Теперь, когда очередной «соросенок» будет рассказывать, что долги перед МВФ обязательно надо погашать, можете смело отправлять его к этому кейсу. Списать долги МВФ согласился после появления информации о том, что Судан отказался размещать у себя российские военные базы», - сообщает Поляков.

По его словам, США также внесли свою лепту: они пообещали предоставить Судану поддержку по выплате долгов, в частности речь идет об 1 миллиарде долларов, а также выделили 2 миллиарда на покупку вакцины от COVID-19. Как объясняет политик, официально эту помощь Судан получил для восстановления иммунитета и из-за исключения его из списка тех, кто спонсирует терроризм. Но Поляков подчеркивает, что все происходит на средства Украины.

В этом контексте Поляков касается вопроса географического положения Судана: это границы с Эфиопией и Египтом, а также выход к Красному морю и масса полезных ископаемых. Итак, он делает вывод, что Судан - привлекательная африканская страна, на которую мировые державы уже имеют свои планы. «Им плевать на наши проблемы», - подчеркивает депутат.

Напоминаем, Поляков заявил, что нельзя поддерживать тех, кто опровергает принадлежность Крыма Украине.

Ранее Politeka сообщала о том, что Поляков рассказал о конфликте между КСУ и президентом.