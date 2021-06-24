В программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» общественный деятель, лидер партии «Сила нации» Андрей Пелюховский размышлял о государственных деньгах и их предназначении и рассказал, на что в его понимании должен использоваться государственный бюджет.

«У меня вопрос: а есть государственные деньги? Насколько я знаю, бюджет формируется с налогообложения, мы платим налоги. Нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Мы платим налоги, чтобы государство эффективно тратило наши деньги», - говорит Пелюховский.

Он отметил, что бюджетные средства, полученные с наших налогов, должны идти на образование наших детей, качественные медицинские реформы, чтобы медицинские учреждения, больницы могли лечить украинцев, а также на открытие производственных учреждений, заводов и других предприятий, которые приносят пользу гражданам и развивают страну.

Поэтому, по мнению Пелюховского, бюджетные средства не могут считаться государственными, ведь они на самом деле являются народными деньгами.

«Народные – понятно, это наши с вами деньги в виде налогов. А что такое государственные? Это институт управления, который распределяет наши с вами средства для нашего благосостояния, я это так понимаю. Но, к сожалению, не все так считают», - заявил Пелюховский.

Напомним, Друзенко заявил, что источником власти является народ, он имеет право устанавливать и изменять конституционный строй.