Економіка – понад усе. Це гасло активно використовували Сполучені Штати, поки не стали наддержавою. Сьогодні воно, як ніколи, актуальне для України. Про це у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» заявив колишній голова Чернігівської ОДА, підприємець і громадський діяч Андрій Прокопенко.

«Ми маємо десь промовчати, десь висловити свою позицію, але не робити якихось великих рухів, які можуть завдати шкоди нам. Це пов’язано і з нашою обороноздатністю, в першу чергу. Є Стратегія національної безпеки, затверджена Президентом Зеленським. Там є пріоритети: посилення спроможності Збройних Сил та сталий розвиток національної економіки», - каже він.

Ведучий додає: але як можна говорити про посилення Збройних Сил, коли немає чим платити?

«Правильно! Ми це маємо враховувати. Ми не повинні жити просто гаслами, а забезпечувати обороноздатність. На сьогодні військовий бюджет України – це три відсотки ВВП. Це дуже великий відсоток, тільки у Росії більше – 3,9 відсотка. Але наші три відсотки ВВП на оборону порівняно з польським 1,8 зовсім не рівнозначні. У нас чотири мільярди, а в них – дванадцять мільярдів, у три рази більше! Тобто за рахунок великої економіки у них набагато більше можливостей бюджету для переоснащення армії», - пояснює експерт.

Якщо візьмемо візію розвитку Збройних Сил, то тут є два серйозні пріоритети: переоснащення військово-повітряних сил та зенітно-ракетних військ, продовжує він.

«Перше потребує 300 мільярдів гривень до 2030 року, тобто 10 мільярдів доларів. Це 20 мільярдів гривень на рік. Запорізький міст, який добудовується і буде відкритий у нинішньому році, коштує три з половиною мільярда гривень. Зенітно-ракетні війська – це 12 мільярдів на рік треба додатково. Ці інвестиції необхідні, це екзистенційне питання», - каже Прокопенко.

Він підкреслює: та щоб ці гроші надійшли, повинна працювати економіка.

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