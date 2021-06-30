Украинский дипломат и политик, экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в программе «А как на самом деле?» объяснил, почему ситуация с ВВП-варрантами и внешним долгом Украины не является катастрофической и рассказал об экономических показателях нашей страны за прошлый год.

В частности, он напомнил, что кредиты, за которые критикуют правительство Арсения Яценюка, были взяты совсем в другое время. Омелян объяснил, что на самом деле эти кредиты были взяты при Януковиче, а при Яценюке в 2014 году они были реструктуризированы. Тогда, по словам экс-министра, списалась значительная часть этих кредитов и переоформилась их ставка для того, чтобы Украина могла их выплачивать.

«Но вопрос сейчас даже не в этих деньгах, а в том, что 2020 года мы набрали долгов более чем на 15 млрд долларов. Сейчас долг Украины составляет около 100 млрд — это не катастрофическая сумма. Но катастрофическим является то, что у нас очень малый государственный бюджет и низкий ВВП, что покупательная способность украинцев очень низкая и заработок на душу населения очень низкий», - говорит Омелян.

Об условиях выплаты кредита экс-министр отметил, что среди них действительно есть отсек по срокам, но он заключается в том, что если Украина начинает зарабатывать больше и соответственно начинает нормально работать экономика, тогда мы выплачиваем долги полностью с соответствующей кредитной ставкой. Если экономика в плохом состоянии, кредиторы понимают, что средства вернуть сейчас Украина не может, и продолжают отсрочку, добавил политик.

«В этом году в бюджете написали, что будет рост на 4,5%, а первый квартал показывает падение 2,2%. То есть роста и близко нет», - рассказал Омелян.

Ранее Politeka сообщала, что Поляков рассказал о выплатах по ВВП-варрантам.

Напомним, Макаренко рассказал о мировом опыте налоговых амнистий.



