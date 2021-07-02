Политический эксперт Виталий Романченко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, для чего депутаты ввели рынок земли в Украине.

По его словам, многим нардепам выдавали методички, что говорить в СМИ по этому поводу. В частности, депутаты заявляли, что в мире есть только 4 страны, где нет рынка земли: Беларусь, Венесуэла, Куба и Украина.

«И вот этот вот проезженный тезис – я не знаю, какой дурак его составил… Это абсолютная дурость! Потому что я сейчас сходу вам назову такие страны как Израиль, Саудовская Аравия, Китай, Канада… И общая тенденция вообще в вопросе сельского хозяйства, что государство берет под контроль такой государственный и экономический актив как сельскохозяйственная земля», - говорит эксперт.

Он отмечает, что Украина – это очень выгодный регион для ведения сельскохозяйственной деятельности. Например, в США благодаря климату также складываются благоприятные условия, там можно собирать урожай 2-3 раза в год. Политический эксперт утверждает, что Украина находится на том же уровне, но в Штатах большинство сельскохозяйственных земель контролирует государство.

«Более 60% сельскохозяйственной земли в Америке контролирует государство – либо федеральное правительство, либо правительство Штатов. Но это контроль государства, а не участки земли, которые находятся в частной собственности кого-то», - сказал Романченко.

По его мнению, также в вопросе введения рынка земли в Украине «было влияние извне».

«Мы знаем, что интерес к украинским черноземам со стороны иностранных инвесторов и транснациональных компаний очень велик. Это такой актив, который не требует дополнительных инвестиций», - резюмировал эксперт.

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