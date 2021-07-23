Украинский политолог, политический аналитик Михаил Чаплыга в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказался о «Северном потоке-2».

«Вся эта история с «Северным потоком-2»… Все забыли, что есть «Южный». Вроде как, я не большой специалист, но, по-моему, из-за Третьего энергопакета что-то там с ним не так, но по нему все успешно идет. В принципе там уже все хорошо товарищам Балканам и всем остальным, то есть туда идет… Плюс еще «Турецкий поток» идет. Если вдруг что-то не так с «Южным» – там «Турецкий» еще идет туда же, в том же направлении. Потом «Северный» вот тут зашел», - говорит эксперт.

Чаплыга отметил, что Германия выступила за сохранение транзита газа в Европу через Украину после запуска «Северного потока-2». По его словам, РФ не откажется от транзита, но этот газ никто не будет покупать.

«Русские скажут: «Мы так не хотели, но Германия так сильно настаивала, поэтому мы вынуждены согласиться». Но! Но что-нибудь еще себе сторгуют. Все ж думают, в чем подвох. А подвох в том, что транзит-то они дадут, не вопрос, а кто купит? Оказывается, никто. В общем, короче, транзит-то мы дали, а дальше вы себе решайте. Если у вас его никто не берет, то кто-то ж должен заплатить. А если никто не платит, то что вам с того транзита?», - сказал политолог.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что Украина потеряла свой транзитный потенциал.

Также Politeka писала, что Чаплыга объяснил, почему сотрудничество Украины с Китаем не имеет будущего.



