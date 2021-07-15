Політолог Михайло Чаплига у власній програмі «Чаплига. Без питань» розповів, як Україна втратила транзитний потенціал. За його словами, зараз Китай бачить в Україні можливості для транзиту.

«Китай в Україні цікавить в першу чергу транзит. Що таке Балто-Чорноморська дуга? Три шлюзи на цій дузі: перший шлюз – Балтія, другий – Білорусь і третій – Україна. Балтію контролюють товариші з Заходу, Білорусь – Росія, а є Україна, яку контролюють 50\50», - зазначив Чаплига.

За словами експерта, якщо б Україна була чисто прозахідною чи проросійською, то тоді б змінювався баланс контролю над цими шлюзами по Балто-Чорноморській дузі. Як зазначив Чаплига, хто контролює два шлюзи в цій дузі, той контролює все.

«Щоб Україна не дісталася нікому – Україну підірвали. І шовковий шлях «Один пояс – один шлях» пішов через Білорусь. Наш транзитний потенціал був помножений на нуль. У Білорусі все налагодилося», - підкреслив Чаплига.

Як зазначив експерт, коли почалася в Україні війна, то Україна як транзитний шлюз стала невигідною, тому безліч проєктів нас обійшли стороною і закріпилися в інших країнах, наприклад у Білорусі.

Як повідомляла Politeka, Чаплига розповів про зустріч на британському есмінці .