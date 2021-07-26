Уже два года в Украине нет отдельных тарифов для населения и промышленности. Об этом в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала журналистка Любовь Завальнюк, рассказав об очередном повышении тарифов на электроэнергию

«Уже два года в Украине нет отдельных тарифов для населения и промышленности – как и в случае с газом, у нас все это время действует рынок. Соответственно, и цена электроэнергии определяется рынком. Более низкая стоимость для населения связана с действующим ПСО - механизмом спецобязательств – благодаря ему украинцы сейчас платят 1,68 гривны за 1 кВт-ч», - рассказала Завальнюк.

По ее словам, украинцы думают, что пересмотр ПСО – это необоснованное повышение «пальцем в небо», но, отмечает журналистка, наверняка у предприятий имеется некая статистика: они знают, сколько людей потребляет до 100 кВт-ч в месяц, а сколько – до 300 кВт-ч и выше. Поэтому, говорит она, пересмотр ПСО – это по сути, работа с калькулятором по выбору лучшей для них модели для покрытия всех аппетитов, и так или иначе они выйдут на конечную цифру, которая им нужна.

«Есть несколько моделей, которые поддерживают те или иные производители энергии и окончательный вариант пока не утвержден Кабмином. Если этого не произойдет до 1 августа, то тогда процесс подорожания могут вовсе отсрочить до сентября, а возможно, и позже. Подорожание, как и рынок, необходимы определенным людям. В Украине действует «энергетический терроризм» - иначе назвать то, почему некоторые лица останавливают целые генерации ради принятия необходимых решений, просто нельзя», - заявила Завальнюк.

При этом, отметила журналистка, в Украине действует модель, при которой трейдеры, у которых есть компьютер и ручка, сами могут обваливать цены, тем самым удешевляя электроэнергию для промышленности, но с населением это не работает, поскольку это никому не выгодно.

Напомним, для Politeka Завальнюк заявила, что дожить до выхода на пенсию становится с каждым годом все сложнее.

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