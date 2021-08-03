В новой программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, почему люди обращаются за предоставлением субсидий на оплату коммунальных услуг.

«Субсидии в Украине возникли, потому что большинство украинских семей просто не в состоянии заплатить за коммунальные услуги самостоятельно. Поэтому они обращаются за такой помощью к государству, чтобы оно предоставило соответствующую помощь. Вместе с тем есть разные пути решения этой проблемы. Надо или назначать экономически обоснованные и подъемные тарифы, чтобы люди могли их самостоятельно платить, или делать все, чтобы увеличивались доходы населения. Тогда люди смогут самостоятельно без всяких пособий платить за квартплату», - подчеркнул он.

Павловский сказал, что в европейских странах среднестатистическая семья платит за коммунальные услуги не более 10% среднемесячного дохода. А в Украине доходит до 35% от среднемесячного дохода, сообщил он, а сейчас власть с нового отопительного сезона хочет повысить коммунальные тарифы на 40%, поэтому понятно, что многие семьи не смогут их платить.

«Власть, чтобы снять с себя ответственность за повышение тарифов, опрокинула этот вопрос и его решение на места. И пишут, что при наличии средств можно компенсировать людям оплату коммунальных услуг за счет местных бюджетов. Это хорошо, когда есть прибыль, но если это удаленная ОТГ в сельском районе, то непонятно где они будут брать средства на компенсации. Тем более, что власть сейчас сбросила все коммунальные и транспортные льготы тоже на местные бюджеты», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что получать субсидию украинцы будут по новым соцнормамы.