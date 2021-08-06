Экономист Олег Пендзин в программе “Суть событий” с Любовью Завальнюк на канале "Знай.ua" рассказал, кому не дадут субсидию на коммунальные услуги.

"Средств в государственном бюджете, выделенных на субсидии, значительно меньше, чем, скажем, еще несколько лет назад. Я не могу сказать, что стоимость энергоносителей настолько подешевела, или люди стали настолько богаче, что уменьшится общее количество тех, кто обращается за субсидиями... Вопрос, как людям выжить в этой ситуации? С одной стороны. А с другой стороны — как государству выпутаться из тех 37 млрд гривен субсидии, которых будет катастрофически не хватать", - сказал Олег Пендзин.

Он отметил, что в 2018 году цена на газ была 8,5 грн за куб, и тогда на субсидии было выделено 72 млрд грн. При этом на сегодня стоимость газа составляет 10 грн за куб, а в бюджете заложено 37 млрд.

"Власть идет по пути усложнения. Введение дополнительных требований для людей, получающих субсидии. Они это называют красивым иностранным словом "верификация". То есть, они собираются отсеять тех, кто хотя бы теоретически может оплачивать энергоносители самостоятельно", - добавил Пендзин.

По его словам, для этого власти ввели достаточно жесткий имущественный ценз на получение субсидии.

"Если у вас есть депозит на 100 тыс. грн, если у вас есть автомобиль, если вы на месяц ездили за границу. Если у вас есть долги за коммунальные услуги. И так дальше. Там есть много требований, которые не дадут вам права претендовать на субсидии", - подчеркнул экономист.

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