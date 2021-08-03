У новій програмі «Суть подій» з журналісткою Любов’ю Завальнюк експерт з соціальної політики Андрій Павловський розповів, чому люди звертаються за наданням субсидій на оплату комунальних послуг.

«Субсидії в Україні виникли, тому що більшість українських родин просто не в змозі заплатити за комунальні послуги самостійно. Тому вони звертаються за такою допомогою до держави, щоб вона надала відповідну поміч. Разом з тим є різні шляхи вирішення цієї проблеми. Треба або призначати економічно обґрунтовані та підйомні тарифи, щоб люди могли їх самостійно сплачувати, або робити все, щоб збільшувалися доходи населення. Тоді люди зможуть самостійно без усіляких допомог платити за комірне», - підкреслив він.

Павловський сказав, що в європейських країнах середньостатистична родина сплачує за комунальні послуги не більше 10% середньомісячного доходу. А в Україні доходить до 35% від середньомісячного доходу, повідомив він, а зараз влада з нового опалювального сезону хоче підвищити комунальні тарифи на 40%, тому зрозуміло, що багато родин не зможе їх сплачувати.

«Влада, щоб зняти з себе відповідальність за підвищення тарифів, перекинула це питання та його вирішення на місця. І пишуть, що в разі наявності коштів можна компенсувати людям оплату комунальних послуг за рахунок місцевих бюджетів. Це добре, коли є прибутки, але якщо це віддалена ОТГ в сільському районі, то незрозуміло, де вони будуть брати кошти на компенсації. Тим більше, що влада зараз скинула всі комунальні та транспортні пільги теж на місцеві бюджети», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Завальнюк, що отримувати субсидію українці будуть за новими соцнормами.