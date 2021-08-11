Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, как пересчитают тарифы на электроэнергию и объяснила, что предусматривает новая идея Кабмина по снижению цен на электричество.

«В ближайшее время Кабмин может снизить тариф на электроэнергию для населения на 24 коп. за кВт/час – с 1,68 до 1,44 грн. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который, правда, официально до сих пор не опубликован. Ранее там обсуждали введение градации цен на электричество, но в итоге тарифы задумали уменьшить для всех бытовых потребителей», - рассказала Завальнюк.

Она напомнила, что свободный рынок электроэнергии работает в Украине с 1 июля 2019-го. Ранее, по ее словам, это был оптовый рынок с единым покупателем, но уже два года как эту схему поменяли на торговлю на коммерческих сегментах. Тем не менее, отметила Завальнюк, рынок так и не заработал должным образом, и новая система породила только больше проблем.

«В чем суть идеи Кабмина? Как утверждают эксперты, реальных оснований для снижения тарифов на электричество для всего населения нет. На такой шаг хотят пойти больше по политическим мотивам. Изначально планировалось, что будет некая градация тарифов. Но внезапно от идеи отказались и начали обсуждать снижение тарифа до 1,44 грн за кВт/час для всех категорий граждан», - объяснила Завальнюк.

Чтобы компенсировать потери у облэнерго, отмечает журналистка, решили изъять средства с ремонтов электрических сетей. По ее словам, это фактически отменяет введенные ранее RAB-тарифы, суть которых и была в выделении части прибыли на модернизацию этих сетей. Но заплатят за снижение тарифов не только облгазы, а и государственные компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».

Завальнюк рассказала, что «Энергоатом» будет обязан продавать ток для нужд населения по фиксированной стоимости – 15 коп. за кВт/час, а «Укргидроэнерго» – по 1 коп. за кВт/час, дальше будут добавляться расходы на транспортировку и получится конечная цена. Разницу между рыночной ценой на электроэнергию и льготным тарифом, отметила журналистка, будут компенсировать облэнерго.

«В результате придется экономить, а, как известно, экономить будут на ком? Правильно, на нас с вами. Велика вероятность того, что, снизив тарифы на электричество, начнут отключать свет», - заявила Завальнюк.

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