Политический эксперт и блогер Тарас Загородний в программе “Суть событий” с Любовью Завальнюк на канале "Знай.ua" рассказал, что Украине не подходит накопительная пенсионная система.

“Господин Шмыгаль и все остальные обещают, что пенсии увеличатся в два раза. Они не говорят, а за счет чего?.. То есть, они хотят дополнительно обложить людей налогом, распоряжаться тот же будет пенсионный фонд. Я скажу — это чистой воды враньё. Я вам скажу почему, более развитые страны с более сильной экономикой: Польша, Казахстан, например, в Казахстане нефть и газ есть — они не смогли выдержать накопительную систему. Потому что когда не развита экономика — она не может потянуть накопительную систему”, - сказал Тарас Загородний.

Он отметил, что если в стране мягкая валюта и происходит девальвация — то вложенные деньги обесцениваются.

“У нас сырьевая экономика. В сырьевой экономике накопительная система — это чистая фикция”, - добавил Загородний.

Как сообщала Politeka, по мнению журналистки, нам уже не первый год “вливают” в уши историю об обязательной второй вертикали и накопительной системе.

Также Politeka сообщала, что Кабмин изменил правила, которые коснутся тысяч украинцев: стаж для пенсии без трудовой.