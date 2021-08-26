Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua заявила о надвигающемся подорожании продуктов питания в Украине и рассказала, какие факторы могут спровоцировать повышение цен осенью.

Журналистка сослалась на комментарий главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, который объяснил, что влияет на цены на продукты питания в нашей стране.

«По его словам, сейчас цены на продукты в Украине очень разбалансированы. Ключевые факторы, которые их формируют: себестоимость, энергоресурсы, транспортные затраты вынуждают украинских торговцев поднимать цены. Но рост происходит не равномерно», - рассказала Завальнюк.

Журналистка объяснила, что там, где рынок более конкурентный, ни производители, ни торговцы не могут существенно поднимать стоимость товаров, потому что взаимная конкуренция этого не позволяет, например, рынки сезонных овощей и фруктов. Там же, где на рынке 2-3 монополиста, по словам Завальнюк, как правило, цены растут более ощутимо.

Она добавила, что ожидать снижение цены на такие товары не стоит, независимо от урожая в этом году. Также, по словам журналистки, не имеют оснований дешеветь мясо и молочные продукты – там цены зависят от стоимости энергоносителей и транспортных затрат, а они существенно растут.

«Тем не менее, эксперты прочат дальнейшее подорожание по многим продуктам. К примеру, хлеб будет расти в цене на 1,5% ежемесячно. При этом в Украине ожидается рекордный урожай — зерновых соберут порядка 70 млн тонн. С осени ценовая гонка в Украине выйдет на новый круг», - заявила Завальнюк.

По ее словам, пекари говорят, что у них выросли другие расходы, в частности, на коммуналку, транспорт, зарплаты, а энергетическая и транспортная составляющие с осени могут спровоцировать рост цен практически на все продукты питания. Тем более, отметила журналистка, ожидается очередной скачек цены на электричество для бизнеса, а тарифы на газ уже вышли на рекордный уровень.

«Еще один сезон высоких цен. Другой фактор, который с осени будет влиять на ценники в наших магазинах — котировки на мировых сырьевых биржах, к которым традиционно привязываются украинские экспортеры», - добавила Завальнюк.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, почему Украине не подходит накопительная пенсия.

Также Politeka писала, что Завальнюк рассказала, при каком условии начнутся дополнительные пенсионные выплаты.



