Політичний експерт та блогер Тарас Загородній у програмі “Суть подій” на каналі "Знай.ua" з Любов’ю Завальнюк розповів, що Україні не підходить накопичувальна пенсійна система.
"Пан Шмигаль і всі інші обіцяють, що пенсії збільшаться у два рази. Вони не говорять, а за рахунок чого?.. Тобто, вони хочуть додатково обкласти людей податком, розпоряджатися той же буде пенсійний фонд. Я скажу — це чистої води брехня. Я вам скажу чому, більш розвинені країни з більш сильною економікою: Польща, Казахстан, наприклад, а в Казахстані нафта і газ є — вони не змогли витримати накопичувальну систему. Тому що коли не розвинена економіка — вона не може потягнути накопичувальну систему", - сказав Тарас Загородній.
Він зазначив, що якщо в країні м'яка валюта і відбувається девальвація — то вкладені гроші знецінюються.
"У нас сировинна економіка. У сировинній економіці накопичувальна система — це чиста фікція", - додав Загородній.
Як повідомляла Politeka, на думку журналістки, нам вже не перший рік "вливають" у вуха історію про обов'язкову другу вертикаль і накопичувальну систему.
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Також Politeka повідомляла, що Кабмін змінив правила, які торкнуться тисяч українців: стаж для пенсії без трудової.