Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о намерениях властей ввести проверки для получателей субсидий и желающих их получить, а также объяснила, почему такая инициатива является сомнительной с точки зрения закона.

Журналистка сообщила о намерениях Министерства социальной политики внедрить визиты нежданных гостей – инспекторов, которые будут проверять получателей субсидий.

«Вероятно, скоро украинцев будут лишать субсидий по решению инспекторов, которые будут проводить проверки», - говорит Завальнюк.

По ее словам, проект соответствующего постановления Кабинета министров опубликован для общественного обсуждения на сайте Министерства социальной политики. Правда проходило оно с 7 июня по 7 июля. Завальнюк отметила, что из всех проживающих в нашей стране просмотрели эту новость 3 человека и никто в Украине не был против и ничего не хотел добавить.

«Если это постановление примут, контроллеры будут приходить домой к тем, кто претендует на субсидию или уже ее получает. В случае препятствования получателями социальной поддержки посещению уполномоченным лицом их места проживания предоставление социальной поддержки приостанавливается», - заявила журналистка.

Она добавила, что Минсоцполитики уже пыталось инициировать подобные проверки, когда инспекторы идут домой к получателям субсидий и пособий и на месте разбираются, как живет семья, есть ли в квартире дорогие вещи, ремонт, то есть насколько реальная картина соответствует представленным документам о доходах. По словам журналистки, тогда предполагалось, что по решению инспектора выплаты могут быть приостановлены на срок до 30 дней, но Конституционный суд признал эту норму незаконной.

«Отличие нынешнего проекта постановления от предыдущего в том, что Минсоцполитики предлагает проверять не только тех, кто получает субсидии, а всех получателей социальной помощи — как частных лиц, так и учреждения, например детские дома», - рассказала Завальнюк.

Она поделилась комментарием главы адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислава Кравца, который считает эту инициативу сомнительной, ведь жилище является неприкосновенными, и проникнуть в него без разрешения можно только по решению суда.

Кроме того, по словам адвоката, Конституционный суд в свое время уже указывал на недопустимость прекращения социальных выплат, если нет веских доказательств, что человек получает их незаконно, а широкие полномочия проверяющих, которые им хотят предоставить, и вообще открывают возможности для масштабной коррупции на местах — люди будут вынуждены «договариваться» с инспекторами, чтобы по их наводке у семьи не забрали субсидию или помощь.

«Если Кабмин все-таки примет это постановление, проверки начнутся с 1 января 2022 года», - сообщила Завальнюк.

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