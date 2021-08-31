В новом выпуске программы «Суть событий» с блогером Любовью Завальнюк эксперт по вопросам социальной политике Андрей Павловский рассказал о намерении властей начать уже внедрения второго уровня пенсионной реформы.

«Власть пугает население и готовит почву для того, чтобы ввести второй уровень пенсионного обеспечения, то есть накопительную пенсионную систему. Но на самом деле пенсии будут, вопрос в том, какой будет их размер, а они лоббируют такой пенсионный законопроект, который будет в первую очередь в пользу частным страховым компаниям, управляющим компаниям и инвест-банкирам. Власти хочется прокрутить еще и пенсионные деньги, забрав их из солидарной системы Пенсионного фонда и часть этих накоплений отдать в управление инвест-банкирам», - подчеркнул он.

Павловский сказал, что понятно, что есть большие риски, тем более, что в лоббистских законопроектах нет стопроцентной гарантии сохранности пенсионных накоплений. Есть неоднократные обращения международных финансовых институтов, подтвердил он, к руководству Украины с оговорками не спешить с введением накопительной пенсионной системы. В условиях войны, экономического кризиса и спада экономики есть большая угроза, акцентировал он, что она может превратиться в одну большую финансовую пирамиду.

«Такие пирамиды мы переживали уже в конце 90-х годов, тем более что есть негативный опыт наших восточноевропейских соседей таких как Польша, Венгрия, Чехия. Которые пытались ввести эту накопительную систему и неудачно у них это получилось, поэтому они ее заморозили. Международные финансовые эксперты говорят, что вводить накопительную пенсионную систему можно тогда, когда есть ряд условий. В частности, экономика имеет постоянное развитие и растет хотя бы на 7-8% ВВП ежегодно. Когда есть существенный рост заработных плат, вот тогда может быть удачный момент делать первые шаги по внедрению накопительной пенсионной системы», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Пендзина, что не в реформах дело, а дело в наполнении Пенсионного фонда за счет налогов.