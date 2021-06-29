Вже як 10 років за допомогою пенсійних реформ намагаються підвищити пенсії, але жодного разу так і не вдалося. Так сказав експерт з соціальної політики та економіки Олег Пендзин у програмі «Суть подій» із журналісткою Любов’ю Завальнюк .

«Тому що не в реформах справа, а справа в наповненні Пенсійного фонду за рахунок податків», - пояснює гість програми.

Він зазначає, що в Україні 40% населення ухиляються від сплати податків, а на кожного працюючого громадянина випадає кілька пенсіонерів, тому накопичувальна система також не впорається. «З індексаціями все одно не буде вистачати грошей», - підсумовує Пендзин.

Також експерт зазначає, що Європейські кредитори та МВФ вимагають витрачати бюджет відповідно до його наповнення. У такому разі, каже він, необхідно знайти механізми, які би зменшили дотації до Пенсійного фонду, адже постійно дотувати його не можна.

«Найголовніша проблема усіх пенсійних реформ полягає в тому, що вони з сухої ганчірки намагаються витиснути краплину вологи», - міркує Пендзин. Він вважає, що будь-які новації приречені на провал, якщо й надалі пенсійні реформи проводити в ситуації, коли 40% економіки перебуває в тіні. Накопичувальна пенсійна система, на думку експерта, тому й провалилася: вона зіштовхнулася з реаліями економічної системи України.

Нагадуємо, Пендзин розповів, що сьогодні в Україні існує солідарна система нарахування пенсій .