В новом выпуске программы «Суть событий» с блогером Любовью Завальнюк эксперт по вопросам социальной и экономической политике Олег Пендзин рассказал, почему цена на сахар в Украине существенно подорожала.

«Сразу хочу сказать, что сахар и масло в Украине самые дорогие среди наших ближайших соседей. Мы постоянно сравниваем наши цены с Польшей, Словакией, Венгрией, Чехией и даже с Испанией, и наши цены на сахар и масло выше, чем там. По каждому из этих направлений есть объяснение. Весь мир потребляет сахар тростниковый, а мы едим сахар свекловичный, который реально дороже на 30%», - рассказал Пендзин.

Пендзин рассказал, что при вступлении во Всемирную торговую организацию Украина взяла на себя обязательства впускать тарифную квоту сахара.

«Но основная причина роста цен на эти товары не в ситуации на мировом рынке и не в тех коллизиях, а в том, что в прошлом году сахарная свекла не уродилась, собственно, как и столовая. Поэтому мы объективно сделали меньше сахара, не скажу, что он был дефицитным, но в локальных моментах его не хватало. Период сахароварения в Украине происходит примерно в октябре - ноябре, то мы должны понимать, что маркетинговый год - это когда на рынок поступает продукция нового урожая. Поэтому такой рост на сахар, который сейчас есть, вызван тем, что сахара было произведено меньше, чем обычно», - резюмировал Пендзин.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что гривна в ближайшее время будет укрепляться.

Также ранее для Politeka Завальнюк объясняла, к чему может привести задолженность по коммуналке.



