Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль распорядился, чтобы головы ОГА разработали предложения по каждой области по поводу строительства заводов со штатом в количестве от 500 человек. В своем блоге «Романенко. Важное» политолог Юрий Романенко назвал это заявление смешным, а развитие украинской политики - трагикомичным.

Как рассказывает политолог, заявление премьера живо обсуждается в соцсетях, но сам он считает это лишь безосновательным и безрезультатным пиаром. «Это не по поводу промышленной политики, а по поводу пиара», - подчеркивает Романенко.

Также он акцентирует внимание на различиях заводов раньше от современных: «Раньше, когда десятки тысяч работали на одном предприятии – это считалось нормой. Сегодня заводы роботизированы, и в принципе завод с 500 и больше рабочими считается крупным, и стоит он тоже очень дорого».

Итак, констатирует политолог, предложенные Шмыгалем заводы являются действительно большими проектами и цена одного такого обойдется в 50-100 миллионов долларов.

По мнению Романенко, Украина не имеет своей промышленной политики и, чтобы не быть голословным, в подтверждение этой мысли он приводит конкретный кейс. Эксперт вспоминает, как летом 2019 года давал советы одному новому губернатору по экономической политике и рассказал ему о закрытии завода Volkswagen в Европе и поисках новой площадки. Ведущий подчеркивает, что это была хорошая возможность для Украины проявить инициативу. Но, констатирует он, Минфин отклонил это предложение, учитывая обязательства перед МВФ и невозможность предложить Volkswagen никаких налоговых льгот. «Вот это и есть реальность, в которой находится Украина», - констатирует Романенко.

Как сообщала Politeka, Романенко рассказал о проблемах в экономической и промышленной политике украинского правительства.

Также Politeka писала о том, что Алушкин объяснил разницу между реальной экономикой и виртуальной.